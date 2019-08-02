То ли штраф платить, то ли смеяться. Самые нелепые правила в мире

Каждый по-своему с ума сходит. И относится это не только к людям. В разных государствах есть свои абсурдные законы и правила, которые могут обескуражить иностранца. Но смех-смехом, а не знание законов, как говорится, не освобождает от ответственности.

Старость не в радость. Пенсионерке запретили дефилировать в бикини

Например, жители Италии уже не удивляются всевозможным нелепым запретам, правда иногда здравомыслие судебных вердиктов все же подвергается сомнению и тогда люди выходят на улицу с акциями протеста. Мы уже писали, как трое женщин-судей оправдали подозреваемых в изнасиловании на основании того, что потерпевшая 22-летняя девушка-перуанка была слишком страшной. Тогда добиться пересмотра дела удалось лишь после многочисленных митингов.

А чуть ранее Верховный суд приравнял просмотр анкет на сайтах знакомств к супружеской измене. Он решил, что такое поведение мужчины "может спровоцировать начало супружеского кризиса". Кроме того, в стране в судебном порядке запрещено кошкам падать из окон на головы, называть соседа «свиньей», принимать солнечные ванны в бикини в городских парках и… оставлять машины открытыми на парковках. Даже статья такая есть за «подстрекательство к воровству". Кроме шуток! Правила ПДД гласят, что "во время остановки и парковки водитель должен принять соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать аварий и предотвратить угон транспортного средства», за несоблюдение – штраф.

Во Франции тоже нард с юмором. Например, недавно контролер в поезде оштрафовала школьного учителя за то, что он вез улиток. Она посчитала 20 молюсков, которых педагог решил показать своим учителям на уроке естествознания, домашними животными и потребовала на них билет. А поскольку его не оказалась, то нарушителю закона выписали штраф.

В Англии 81-летнюю пенсионерку оштрафовали за «антисоциальное поведение», решив, что своим видом в купальнике она травмирует психику подрастающего поколения.

А вот немецкие суды полны обвинительных приговоров как за словесные, так и за невербальные оскорбления. Так, за высунутый язык можно нарваться на штраф в 150 евро, а образная реплика: "Солнце выжгло тебе весь мозг!" обошлась красноречивому оратору в целых 600 евро, пише "Российская газета". Но дороже всего будет стоить назвать местного стража порядка клоуном. Даже не пытайтесь, если у вас нет в кармане лишних полторы тысячи евро.