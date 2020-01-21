Образ герцогини Кейт на приеме в Бугингемском дворце покорил ее поклонников

В минувший понедельник герцог и герцогиня Кембриджские от лица королевы Елизаветы II провели в Букингемском дворце прием. Образ, который выбрала для мероприятия, Кэтрин покорил поклонников.
На приеме по поводу инвестиционного саммита Великобритании и Африки Кейт появилась в длинном красном платье, расшитом пайетками, такого же цвета лодочках и с алым клатчем в руках. Жена британского принца Уильяма сделала пышную укладку и простой макияж. Из украшений на ней было замечено только помолвочное кольцо.
Многие сочли, что Кэтрин в очередной раз продемонстрировала свой великолепный вкус и умение носить даже яркие наряды со сдержанной элегантностью.
Читайте также:
1. Старшему сыну герцогини Кейт позволили нарушить одно из важнейших правил королевской семьи
Посмотреть эту публикацию в Instagram