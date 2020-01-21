Образ герцогини Кейт на приеме в Бугингемском дворце покорил ее поклонников

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21 января 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

герцогиня Кэтрин, Pool / I-Images

В минувший понедельник герцог и герцогиня Кембриджские от лица королевы Елизаветы II провели в Букингемском дворце прием. Образ, который выбрала для мероприятия, Кэтрин покорил поклонников.

На приеме по поводу инвестиционного саммита Великобритании и Африки Кейт появилась в длинном красном платье, расшитом пайетками, такого же цвета лодочках и с алым клатчем в руках. Жена британского принца Уильяма сделала пышную укладку и простой макияж. Из украшений на ней было замечено только помолвочное кольцо.

Многие сочли, что Кэтрин в очередной раз продемонстрировала свой великолепный вкус и умение носить даже яркие наряды со сдержанной элегантностью.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge???? (@all_about_cambridges)20 Янв 2020 в 11:22 PST