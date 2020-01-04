Старшему сыну герцогини Кейт позволили нарушить одно из важнейших правил королевской семьи

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4 января 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

принц Джордж, Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

Старшему сыну принца Уильяма и герцогини Кейт позволили нарушить одно из важнейших правил королевской семьи. На днях в сети появился новый официальный портрет наследников британской короны.

На снимке запечатлены Елизавета II, принцы Чарльз, Уильям и Джордж. Правнуку королевы в честь особого случая позволили позировать не в шортах, как положено юному аристократу, а в брюках.

Многие отметили, что Джордж в последнее время очень повзрослел. Некоторые также обратили внимание на то, как нежно дедушка – принц Чарльз – обнимает своего старшего внука. Очевидно, у них с мальчиком прекрасные отношения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate Middleton (@duchesscatherineofbritain)3 Янв 2020 в 6:59 PST