Старшему сыну герцогини Кейт позволили нарушить одно из важнейших правил королевской семьи

Старшему сыну принца Уильяма и герцогини Кейт позволили нарушить одно из важнейших правил королевской семьи. На днях в сети появился новый официальный портрет наследников британской короны.
На снимке запечатлены Елизавета II, принцы Чарльз, Уильям и Джордж. Правнуку королевы в честь особого случая позволили позировать не в шортах, как положено юному аристократу, а в брюках.
Многие отметили, что Джордж в последнее время очень повзрослел. Некоторые также обратили внимание на то, как нежно дедушка – принц Чарльз – обнимает своего старшего внука. Очевидно, у них с мальчиком прекрасные отношения.
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