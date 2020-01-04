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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Старшему сыну герцогини Кейт позволили нарушить одно из важнейших правил королевской семьи

, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Старшему сыну герцогини Кейт позволили нарушить одно из важнейших правил королевской семьи
принц Джордж, Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

Старшему сыну принца Уильяма и герцогини Кейт позволили нарушить одно из важнейших правил королевской семьи. На днях в сети появился новый официальный портрет наследников британской короны. 

На снимке запечатлены Елизавета II, принцы Чарльз, Уильям и Джордж. Правнуку королевы в честь особого случая позволили позировать не в шортах, как положено юному аристократу, а в брюках.

Многие отметили, что Джордж в последнее время очень повзрослел. Некоторые также обратили внимание на то, как нежно дедушка – принц Чарльз – обнимает своего старшего внука. Очевидно, у них с мальчиком прекрасные отношения.

 

 
 
 
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Публикация от Kate Middleton (@duchesscatherineofbritain)3 Янв 2020 в 6:59 PST

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