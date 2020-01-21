Загадочная катастрофа произошла в Таиланде: один человек погиб, четверо пропали без вести

В Таиланде произошла загадочная катастрофа, в результате которой погиб один человек, а еще четверо пропали без вести. Согласно последней информации, речь идет о затоплении пассажирского парома.
Установлено, что паром перевозил машину и одиннадцать человек. В какой-то момент плавсредство перевернулось. Капитана и еще пятерых пассажиров удалось спасти. Тело одного погибшего было найдено позднее. Судьба четырех человек по-прежнему остается неизвестной.
Загадочной катастрофа считается потому, что ее причина не установлена. Дело в том, что капитан не раз плавал в этих местах – под водой нет ни рифов, ни камней. Предполагается, что паром был полностью исправен.
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