Загадочная катастрофа произошла в Таиланде: один человек погиб, четверо пропали без вести

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21 января 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

водолаз, pixabay.com

В Таиланде произошла загадочная катастрофа, в результате которой погиб один человек, а еще четверо пропали без вести. Согласно последней информации, речь идет о затоплении пассажирского парома.

Установлено, что паром перевозил машину и одиннадцать человек. В какой-то момент плавсредство перевернулось. Капитана и еще пятерых пассажиров удалось спасти. Тело одного погибшего было найдено позднее. Судьба четырех человек по-прежнему остается неизвестной.

Загадочной катастрофа считается потому, что ее причина не установлена. Дело в том, что капитан не раз плавал в этих местах – под водой нет ни рифов, ни камней. Предполагается, что паром был полностью исправен.

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