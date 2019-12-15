СМИ: в Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

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15 декабря 2019, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой, пишут ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на источники. Речь идет о плавдоке ПД-16, в котором находилась подводная лодка Б-380.

"Затонул списанный плавдок. В нем находилась списанная подводная лодка. Структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали", - сказал один из собеседников ТАСС.

Подробности инцидента пока неизвестны, информации о пострадавших нет. В Черноморском флоте и Минобороны ЧП пока не комментируют. Причиной затопления могло стать техническое состояния дока.