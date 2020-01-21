Представители расследования авиакатастрофы в Иране сообщили, что в украинский Boeing попали две ракеты

Иранские представители расследования крушения самолета Boeing 737-800 украинской авиакомпании сообщили, что пассажирское воздушное судно было сбито двумя ракетами класса "земля-воздух".
Организация гражданской авиации Ирана опубликовала второй предварительный отчет о крушении украинского Boeing под Тегераном, - сообщает kp.ru.
В документе указано, что авиалайнер был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1".
Как уточняется в отчете, две ракеты были выпущены по пассажирскому самолету с северного направления. Лайнер начал быстро терять высоту, и перед тем, как столкнуться с землей, он встретился с "препятствием" в парке развлечений. На земле самолет пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся, говорится в документе.
В результате крушения украинского самолета Boeing 737-800 8 января под Тегераном погибли 176 человек - граждане разные стран.
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