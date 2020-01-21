Боевики ИГ выбрали нового главаря — Guardian

//В мире 13+

21 января 2020, 05:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Guardian

Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби, новый лидер Исиды, фото: Twitter

Член-основатель Isis Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби возглавил Исламское государство (ИГ).

Как пишет газета Guardian, именно ему принадлежит идея основать террористическую группу, а позже придать ей статус "государственного органа". Он возглавлял отряды по порабощению иракского меньшинства езидов и следил за операциями по всему миру.

Источники в американской разведке рассказали, что Салби стал главой ИГ буквально через несколько часов после гибели его предшественника — Абу Бакра аль-Багдади, который был ликвидирован в октябре прошлого года.

Сальби считают самым влиятельным идеологом в истощенных рядах Исиды. Его псевдонимы широко известны миру — это Хаджа Абдулла и Абдулла Кардаш.

После ликвидации Багдади в ходе военного рейда США на северо-западе Сирии 27 октября 2019 года государственный департамент Соединенных Штатов объявил о вознаграждении за голову Сальби в размере 5 миллионов долларов.

Читайте также:

1. "Я тебя породил, я тебя и убью", - прокомментировал Кадыров уничтожение главаря ИГ цитатой из Гоголя

2. Американский генерал раскрыл подробности уничтожения главаря ИГ, вместе с аль-Багдади убиты 4 женщины