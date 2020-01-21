Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Боевики ИГ выбрали нового главаря — Guardian

, 05:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Guardian

Боевики ИГ выбрали нового главаря — Guardian
Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби, новый лидер Исиды, фото: Twitter

Член-основатель Isis Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби возглавил Исламское государство (ИГ).

Как пишет газета Guardian, именно ему принадлежит идея основать террористическую группу, а позже придать ей статус "государственного органа". Он возглавлял отряды по порабощению иракского меньшинства езидов и следил за операциями по всему миру.

Источники в американской разведке рассказали, что Салби стал главой ИГ буквально через несколько часов после гибели его предшественника — Абу Бакра аль-Багдади, который был ликвидирован в октябре прошлого года.

Сальби считают самым влиятельным идеологом в истощенных рядах Исиды. Его псевдонимы широко известны миру — это Хаджа Абдулла и  Абдулла Кардаш.

После ликвидации Багдади в ходе военного рейда США на северо-западе Сирии 27 октября 2019 года государственный департамент Соединенных Штатов объявил о вознаграждении за голову Сальби в размере 5 миллионов долларов.

 

Читайте также:

1. "Я тебя породил, я тебя и убью", - прокомментировал Кадыров уничтожение главаря ИГ цитатой из Гоголя

2.  Американский генерал раскрыл подробности уничтожения главаря ИГ, вместе с аль-Багдади убиты 4 женщины

ЕП

//картина дня

Экономика

Активы компании

Активы компании "Газпром", арестованные по требованию "Нафтогаза", разморозили

Аресты и обеспечительные меры на активы "Газпрома" в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге, наложенные по искам "Нафтогаза", сняты. Об этом говорится в сообщении корпорации "Газпром".

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Наступивший 2020 год богат различными астрономическими событиями. Мы станем свидетелями шести затмений - двух солнечных и четырех лунных. Планеты будут сближаться…

//новости ан

Неизвестный вирус быстро распространяется в китайском городе Ухань. По официальным данным количество заболевших 200 человек, но международные организации называют цифру…

Рэпера Гуфа арестовала полиция в аэропорту Абу-Даби. Во время отдыха на Пхукете 40-летний музыкант наломал дров и направлялся в наркоклинику, чтобы поправить здоровье…

//новости ан

//новости ан

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, призывавший «мочить» журналистов, вновь оказался в центре скандала. Чиновник от слов решил перейти к делу - расправиться с неугодным…

//новости ан

Экологи заявляют, что новые измерения и пробы грунта доказывают, что новую автомагистраль - Юго-Восточную хорду планируют строить непосредственно на очагах радиоактивного…