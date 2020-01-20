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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Украина настаивает на передаче черных ящиков

, 23:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Украина настаивает на передаче черных ящиков
Boeing, фото: pixabay.com

Киев потребует от Тегерана передать ему черные ящики Boeing 737, чтобы удостовериться в беспристрастном расследовании катастрофы.

По словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, украинские чиновники встретились с иранскими коллегами и передали письмо министру дорог и городского развития Ирана Мухаммеду Эслами. В документе, в частности, говорится, что передача ящиков покажет стремление Ирана к беспристрастному расследованию катастрофы, в которой погибли 176 человек.

Ранее Иран заявлял о своей попытке проанализировать информацию об авиалайнере, сбитом военными 8 января. Официальный Тегеран опроверг более раннее сообщение о передче ящиков Украине.

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