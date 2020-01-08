Поиски черных ящиков разбившегося в Иране украинского самолета завершились, началось расследование

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8 января 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Стало известно об обнаружении всех черных ящиков на месте крушения украинского пассажирского лайнера Boeing 737 в Тегеране. Об этом сообщило иранское информагентство FARS.

Один из черных ящиков разбившегося в Иране украинского самолета найден, идут поиски второго

"Все необходимые данные собраны, началось фактическое расследование", - рассказал глава управления гражданской авиации Ирана.

Ранее сообщалось, что один из черных ящиков ужей найден и организованы поиски второго. Украинский самолет упал рано утром недалеко от аэропорта имени Имама Хомейни из-за загоревшегося двигателя.

Изначально Киев отказался считать данный инцидент возможным терактом, но позже изменил своё мнение. Тегеран полностью исключает данную версию.