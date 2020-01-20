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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Порошенко внезапно посетил Госбюро расследований Украины

, 19:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГБР Украины

Порошенко внезапно посетил Госбюро расследований Украины
Globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко сегодня внезапно без вызова прибыл в Госбюро расследований. Ранее он 27 раз проигнорировал вызовы на допросы в ГБР.

На сайте ГБР Украины опубликованы повестки о вызове Порошенко Петра Алексеевича на допрос в качестве свидетеля в рамках досудебных расследований по ряду уголовных производств. При этом указаны даты – 21 января (вторник) и 24 января (пятница). С учетом того, что 27 предыдущих повесток Петр Алексеевич проигнорировал, неудивительно, что его сегодняшнее внезапное появление вызвало замешательство в ведомстве.

«Петр Алексеевич (Порошенко) сегодня неожиданно для нас явился в ГБР. На сегодняшний день, вызова у него не было, но он явился. Мы вручили ему три повестки на следующие три допроса к следователям ГБР. Мы предложили допросить его сегодня, но он отказался. Мотивы и причины не объяснил, молча развернулся и ушел. Обещал прийти завтра», - поделился своим недоумением начальник первого управления организации досудебных расследований ГБР Украины Олег Корецкий в эфире одного из украинских телеканалов.

В настоящий момент фамилия экс-президента Украины фигурирует как минимум в 16 уголовных делах, пока что в качестве свидетеля. Инициатором возбуждения большей части уголовных производств является юрист Андрей Портнов.

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