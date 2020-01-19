Порошенко заявил, в каком случае явится на допрос

//В мире 13+

19 января 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: соцсети

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его явка в Госбюро на допросы возможна только в том случае, ели ему будет отправлена официальная повестка, предусмотренная законодательством Украины.

ГБР вызвало Петра Порошенко на допросы

Отмечается, что ближайшие допросы назначены на 21 и 24 января. При этом именно в указанные даты бывший президент Украины собрался посетить Швейцарию. Вернуться обратно на родину Порошенко планировал 25 января.

«Очевидно, офис президента и ГБР незаконно следят за Петром Порошенко, его разговорами и перепиской. Публичное "приглашение" на допросы, не предусмотренное никакими нормами УПК, на 21 и 24 января прозвучало через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию», - заявили в партии Порошенко.