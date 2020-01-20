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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Вы готовы, марсиане?

, 15:50 [ «Аргументы Недели», , ]

Вы готовы, марсиане?
Фото: соцсети

Илон Маск заявил, что к 2050 году намерен построить город на Марсе с населением 1 000 000 человек. Для осуществления этой задумки Маск планирует в ближайшие 10 лет построить 1000 специальных кораблей, чтобы в дальнейшем отправлять их на Марс среднем по 3 корабля в день.

 

Миллиардер Маск намерен использовать свой же завод «SpaceX» в Техасе для конструирования космических кораблей многоразового использования «Starship», которые и станут первым "общественным транспортом" до конечной остановки — «Марс». Маск рассчитывает, что предприятие сможет производить до 100 таких ракет в год.

 «Нужно сделать так, чтобы любой мог полететь. Также необходимо предоставить кредиты всем, кто хочет в полёт, но не имеет достаточно денег», — отметил предприниматель в своём Twitter.

Согласно задумке разработчиков, корабль сможет вмещать на борту более 100 тонн грузов и до 100 человек единовременно. Так, флот SpaceX сможет доставить на Красную планету «мегатонны» грузов.

Илон Маск предложил запускать корабли в промежутки времени, когда Земля и Марс находятся ближе всего друг к другу. Это происходит примерно раз в 25-26 месяцев и продолжается около 30 дней. В течение каждого такого сезона глава SpaceX собирается отправлять на Красную планету по 100 000 человек.

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