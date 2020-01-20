SpaceX испытала систему аварийного спасения

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20 января 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

19 января специалисты SpaceX и NASA испытали систему аварийного спасения (САС) экипажа нового космического корабля Crew Dragon. Успех теста стал последней важной вехой на пути к его первому пилотируемому полету.

Испытание САС было проведено на мысе Канаверал. В рамках теста беспилотный Crew Dragon был запущен ракетой Falcon9 со стартовой площадки LC-39A. На 84-й секунде полета, когда носитель находился на высоте 19 км, инженеры активировали САС. Двигатели SuperDraco увели корабль от ракеты. Он продолжил полет по баллистической траектории и достиг максимальной высоты в 40 км. В дальнейшем, корабль сориентировал себя в правильное положение и выпустил парашюты. Капсула Crew Dragon приводнилась в 32 км от точки запуска. В общей сложности, испытание продлилось чуть более 9 минут.

Что касается Falcon 9, то ее первая ступень была подорвана по команде наземным оператором. Вторая ступень перед взрывом успела отделиться от ракеты и разбилась о поверхность воды.

Полный анализ собранных во время испытания данных займет недели. Но администратор NASA Джим Брайденстайн уже поздравил команду SpaceX с крупным успехом. По его словам, имеющаяся информация говорит о том, что все прошло именно так, как и планировалось.

На состоявшейся после теста пресс-конференции, Илон Маск заявил, что тест прошел практически идеально. По словам главы компании, первая пилотируемая миссия Crew Dragon (Demo-2) с большой долей вероятности состоится в промежутке между началом апреля и концом июня. В ее рамках, корабль доставит на МКС астронавтов Роберта Бенкена и Дугласа Хёрли.

Пока что номинальный срок Demo-2 составляет 8 дней. Но известно, что руководство NASA рассматривает возможность увеличить его, чтобы выдержать намеченный график ротации американской части экипажа станции.

Источник: https://kiri2ll.livejournal.com/1395132.html