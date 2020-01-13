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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Вулкан маленький - проблемы большие: коллапс в аэропорту Манилы из-за извержения

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Rappler.com

Вулкан маленький - проблемы большие: коллапс в аэропорту Манилы из-за извержения
Joseph Dacalanio/ZUMAPRESS.com/Globallookpress.com

В аэропорту Манилы коллапс: он переполнен так, что яблоку негде упасть. Почти все рейсы отменены из-за вулкана Тааль, который вчера выбросил столб пепла на высоту более километра.

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Самый маленький в мире действующий вулкан доставляет отнюдь не маленькие хлопоты населению и властям Филиппин. Вчера Тааль, находящийся всего в сотне километров от столицы Филиппин и в 80 км от аэропорта, очнулся и выбросил столб пепла на высоту более километра, а в озеро, окружающее его кратер, начала стекать лава.

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolc) объявил третий уровень опасности. В аэропорту Манилы временно приостановлены прием и отправка рейсов, это спровоцировало большое скопление пассажиров в воздушной гавани. Экипажам самолетов, пролетающих над Филиппинами, рекомендовано избегать воздушного пространства над вулканом. Из 15-километровой зоны в радиусе вулкана эвакуировано более 80 тысяч человек.

 

Позже, в связи с угрозой полномасштабного извержения и вулканического цунами, Phivolc повысил уровень опасности до четвертого. Филиппинские власти объявили режим бедствия в провинции Батангас и приступили к полной эвакуации населения. В случае улучшения ситуации отправка рейсов из Манилы будет возобновлена, но на данный момент здание аэропорта и близлежащие к нему гостиницы переполнены.

Тем временем очевидцы выкладывают в сеть эпически впечатляющие кадры этого грандиозного в своем величии и ужасе природного явления:

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