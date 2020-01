Вулкан маленький - проблемы большие: коллапс в аэропорту Манилы из-за извержения

В аэропорту Манилы коллапс: он переполнен так, что яблоку негде упасть. Почти все рейсы отменены из-за вулкана Тааль, который вчера выбросил столб пепла на высоту более километра. Количество жертв извержения вулкана в Новой Зеландии все еще растет

Самый маленький в мире действующий вулкан доставляет отнюдь не маленькие хлопоты населению и властям Филиппин. Вчера Тааль, находящийся всего в сотне километров от столицы Филиппин и в 80 км от аэропорта, очнулся и выбросил столб пепла на высоту более километра, а в озеро, окружающее его кратер, начала стекать лава.

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolc) объявил третий уровень опасности. В аэропорту Манилы временно приостановлены прием и отправка рейсов, это спровоцировало большое скопление пассажиров в воздушной гавани. Экипажам самолетов, пролетающих над Филиппинами, рекомендовано избегать воздушного пространства над вулканом. Из 15-километровой зоны в радиусе вулкана эвакуировано более 80 тысяч человек.

LOOK: Families flee their homes in Lemery, Batangas, Monday, January 13, due to the eruption of the Taal Volcano that occurred on Sunday, January 12. ???? Inoue Jaena/Rappler



