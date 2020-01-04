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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Ливии объявили общую мобилизацию

, 13:11 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: Al-Arabiya

В Ливии объявили общую мобилизацию
Эрдоган на фото globallookpress.com/ James Warren

Всеобщую мобилизацию объявил командующий Ливийской национальной армией. Такой стала реакция на решение турецкого парламента разрешить Эрдогану отправить войска в Ливию.

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О мобилизации рассказал Al Arabiya. Телеканал рассказал о призыве командующего Халифа Хафтара.

«Мы принимаем вызов, и я объявляю о противостоянии и всеобщей мобилизации против любых иностранных войск, которые будут направлены в нашу страну», — заявил Хафтар.

После этого командующий ливийской армии призвал граждан сплотиться, чтобы противостоять врагу.

Ранее сообщалось о подписании Эрдоганом закона о вводе войск в Ливию.

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