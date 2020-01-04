В Ливии объявили общую мобилизацию

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4 января 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: Al-Arabiya

Эрдоган на фото globallookpress.com/ James Warren

Всеобщую мобилизацию объявил командующий Ливийской национальной армией. Такой стала реакция на решение турецкого парламента разрешить Эрдогану отправить войска в Ливию.

Эрдоган подписал закон о вводе войск в Ливию

О мобилизации рассказал Al Arabiya. Телеканал рассказал о призыве командующего Халифа Хафтара.

«Мы принимаем вызов, и я объявляю о противостоянии и всеобщей мобилизации против любых иностранных войск, которые будут направлены в нашу страну», — заявил Хафтар.

После этого командующий ливийской армии призвал граждан сплотиться, чтобы противостоять врагу.

Ранее сообщалось о подписании Эрдоганом закона о вводе войск в Ливию.