В Ливии объявили общую мобилизацию

Всеобщую мобилизацию объявил командующий Ливийской национальной армией. Такой стала реакция на решение турецкого парламента разрешить Эрдогану отправить войска в Ливию.
О мобилизации рассказал Al Arabiya. Телеканал рассказал о призыве командующего Халифа Хафтара.
«Мы принимаем вызов, и я объявляю о противостоянии и всеобщей мобилизации против любых иностранных войск, которые будут направлены в нашу страну», — заявил Хафтар.
После этого командующий ливийской армии призвал граждан сплотиться, чтобы противостоять врагу.
Ранее сообщалось о подписании Эрдоганом закона о вводе войск в Ливию.