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3 января 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка

флаг Турции, pixabay.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о вводе войск в Ливию. Ранее парламентарии дали турецкому руководству право разместить свой военный контингент в самой восточной стране Магриба.

Как уточняется в ратифицированном Эрдоганом документе, Вооруженные силы Турции при необходимости могут действовать в других странах и вмешиваться в их дела.

Вчера турецкий парламент принял законопроект по Ливии, предусматривающий возможность отправки турецких военных в страну. 28 ноября Триполи и Анкара подписали особый меморандум о сотрудничестве, который позволяет Турции отправить свой военный контингент на север Африки.