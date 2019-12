Трамп подписал военный бюджет США с санкциями против «Северного потока-2» и военной помощью Украине

Президент США Дональд Трамп 20 декабря 2019 года подписал оборонный бюджет страны на финансовый 2020 год с санкциями против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» и военной помощью Украине.

Санкции США в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" вступили в силу

Согласно тексту документа, с момента вступления закона в силу госсекретарь США и Министр финансов должны представить свои предложения о том, в отношении кого должны быть введены санкции.

Подписанный Трампом военный бюджет предусматривает продление военной помощи Украине на сумму $300 млн. Также в документе прописан запрет на продажу истребителей F-35 Турции. Напомним, Анкара купила российские ЗРК С-400.

Объем оборонного бюджета США на финансовый 2020 год составляет 738 миллиарда долларов.

To The Extraordinary Men and Women of the United States Military: pic.twitter.com/luDyPVKgfY