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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Трамп подписал военный бюджет США с санкциями против «Северного потока-2» и военной помощью Украине

, 08:18 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп подписал военный бюджет США с санкциями против «Северного потока-2» и военной помощью Украине
twitter.com/realdonaldtrump

Президент США Дональд Трамп 20 декабря 2019 года подписал оборонный бюджет страны на финансовый 2020 год с санкциями против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» и военной помощью Украине.

Санкции США в отношении газопроводов

Санкции США в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" вступили в силу

Согласно тексту документа, с момента вступления закона в силу госсекретарь США и Министр финансов должны представить свои предложения о том, в отношении кого должны быть введены санкции.

Подписанный Трампом военный бюджет предусматривает продление военной помощи Украине на сумму $300 млн. Также в документе прописан запрет на продажу истребителей F-35 Турции. Напомним, Анкара купила российские ЗРК С-400.
Объем оборонного бюджета США на финансовый 2020 год составляет 738 миллиарда долларов.

ИЧ

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