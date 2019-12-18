Если бы не ядерное оружие, то Третья мировая уже началась бы в Африке

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18 декабря 2019, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

Возглавляющий Ливийскую национальную армию маршал Халифа Хафтар контролирует порядка 90% территории страны. Но ему противостоит признаваемое ООН «Правительство национального согласия» (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа. Он контролирует Триполи и прилегающие к столице районы, а также древний город на побережье Мисурату. Хафтар, весьма бодро начавший весной наступление на Триполи, в последнее время завяз в боях в предместьях. Кое-где его армия была вынуждена отступить, но недавно бои вспыхнули с новой силой.



В поддержке Хафтара американские СМИ обвиняют Россию. Противостоящие Хафтару силы тоже не одиноки. Их поддерживают итальянцы, вложившиеся в нефтянку, а также кровно заинтересованные в уменьшении притока беженцев через Ливию в Италию. Имеются у Рима и фантомные боли по бывшей итальянской колониальной империи, куда входила и Ливия. ПНС поддерживают США и ряд других стран Запада. Но сильнее всего в последнее время Триполи поддерживают турки. Анкара поставляет в Ливию бронетехнику своего производства, артиллерию и ударные БПЛА «Байрактар».



Эрдоган в ответ заинтересован в поставках ливийской нефти, но рассчитывает получить куда больше – недавно Анкара подписала с Триполи соглашение о разделе морских исключительных экономических зон (ИЭЗ). Причём договор заключён без согласия остальных соседей. Теперь Турция и Ливия граничат своими ИЭЗ, а Греция оказалась отрезана ими от Кипра. Причём и кусочек кипрской экономической зоны турки себе пририсовать не забыли. В числе недовольных оказался и Египет. Весь этот турецкий фокус затеян из-за нефти, которая есть на шельфе северного Кипра и поблизости. Получается интересная геополитическая загогулина. Если в Сирии Турция пусть и себе на уме, но играет сейчас на стороне России (как и Египет), то в Ливии мы имеем противоположные интересы.



Страсти в регионе накаляются и того и гляди могут перерасти в Третью мировую войну. Английская газета The Telegraph недавно уже сделала подобный прогноз. Издание предсказало новую глобальную эскалацию в Африке по примеру кризиса 1914 года, который стал одной из причин начала Первой мировой войны.



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