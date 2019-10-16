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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Москва получит полный контроль над Сирией после бегства американцев

, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Москва получит полный контроль над Сирией после бегства американцев

Турки давно обещали начать свою операцию на севере Сирии, но каждый раз откладывали. Причина турецкой медлительности была в том, что они никак не могли договориться с «крышей» формирований Сирийских демократических сил (CДС)  – американцами, которые всячески затягивали процесс договорённостей и отговаривали от нападения на курдов. Турции надоело слушать американские обещания – операция началась.

Курды сначала активно надеялись на США, будто американцы до этого не кидали своих союзников. Так вышло и в этот раз – Вашингтон не стал препятствовать Анкаре. Более того, почти сразу после на чала операции американцы начали срочную эвакуацию своих и без того сокращённых подразделений с баз в Заевфратье. Эвакуация была похожа на бегство: запасы, часть снаряжения и оборудования военные США попросту бросили, погрузившись в вертолёты и бронемашины.

Сейчас американцы выводят большую часть своих войск из страны, но кое-что оставят на временной базе Ат-Танф у иорданской границы. Есть информация, что через месяц могут уйти и оттуда. Следом за США из Сирии эвакуировались британцы, а также французы. А ведь ещё недавно Макрон обещал «компенсировать выводимые американские войска своими силами для защиты курдов». В общем, в очередной раз западные джентльмены показали себя хозяевами своего слова.

Есть информация и о грядущем выводе американских ядерных бомб В61 с авиабазы Инжирлик и её полного закрытия для НАТО. Есть даже слух о том, что американцы планируют обсудить членство Турции в НАТО. В том числе выдвинув обвинения в сливе Анкарой секретов Москве. В общем, шоу только начинается.

Подробнее читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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