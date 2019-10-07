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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире

В Польше охранники клуба избили украинцев за украинскую речь

, 17:41 [ «Аргументы Недели», ]

В Польше охранники клуба избили украинцев за украинскую речь
скриншот публикации в польских СМИ

Один до сих пор в коме. Второй пришел в себя. Два брата оказались в больнице после посещения одного из ночных клубов в польском городе Владыславово. Их избили охранники заведения за то, что они говорили на украинском языке. Об этом сообщили польские СМИ.

В Польшу приехали на заработки. Общественный порядок не нарушали. Немного выпили в баре, а потом вышли на улицу. Один из охранников клуба услышал, что посетители разговаривают между собой на украинском языке, и принялся оскорблять их.

Старший брат пытался отбрехаться. В ходе перепалки оба украинца получили струю из баллончика со слезоточивым газом. После этого охранники сильно избили украиноговорящих гастарбайтеров.

Это краткий пересказ истории, нашумевшей в украинских СМИ. Они лишь часть общей картины, которая сложилась в Польше. Сейчас там значительно усилились антиукраинские настроения. Об этом писалось ранее. Полякам не нравится героизация украинского фашизма. Ненависть к бандеровцам уже перерождается в лютую ненависть к всему украинскому.

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