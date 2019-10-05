В Польше усилились антиукраинские отношения

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5 октября 2019, 22:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот youtube-видео на котором поляки вытирают ноги о флаг украинских националистов

Украинцы теперь боятся говорить в Польше на родном языке. А когда их спрашивают откуда они, предпочитают врать и говорят, что приехали из России или из Белоруссии.

В последнее время антиукраинские настроения в Польше значительно усилились. Полякам не нравится героизация Шухевича и Бандеры.

По словам живущих в Польше украинских иммигрантов, им теперь приходится разговаривать по-русски. Украинская речь поляков жутко раздражает. Когда граждан Украины спрашивают откуда они, им приходится врать и говорить, что приехали из России или Белоруссии.

В субботу стало известно о том, что группа поляков заставила украинца извиняться за флажок запрещенной в России организации «Правый сектор». Гражданина Украины не били, но символ неонацизма заставили съесть. Об этом сообщалось ранее.