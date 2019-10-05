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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Экс-депутат Рады: поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг

, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-депутат Рады: поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг
фото: pixabay.com

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что поляки заставили украинца съесть красно-черный флажок, который увидели в его автомобиле. Ему об этом рассказал его близкий товарищ.

Журавко сообщил, что его друг увидел, как несколько польских граждан спустили колёса машины с украинскими номерами и стали ожидать хозяина около автомобиля. По его словам, под лобовым стеклом у мужчины находился флаг "Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии" (запрещённая в России организация).

«Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени, и заставили его съесть этот флажок», – пояснил политик в Facebook.

Депутат отметил, что украинцу пришлось выполнять условия поляков, потому что действовали они «жестко». Журавко добавил, что они также потребовали попросить его прощения на русском языке. 

Однако он объяснил, что поляки не стали его избивать, а просто добились выполнения своих требований.

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