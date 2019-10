В США сравнили число танков у НАТО и России

//В мире 13+

7 октября 2019, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Минобороны РФ

Американские СМИ опубликовали материал, в котором отметили превосходство России перед НАТО по количеству бронированных боевых машин. Отмечается, что РФ обладает самым многочисленным парком, в котором танков в несколько раз больше, чем у стран-членов НАТО.

Эксперт: страны НАТО не могут смириться с военным превосходством России

Автор отмечает, что в арсенале Москвы примерно 22 тысячи танков, а у европейских стран, которые входят в НАТО только около 11 тысяч боевых машин. Однако вместе с США и Канадой количество танков составит 18 тыс., пишет издание "We Are The Mighty" со ссылкой на данные сайта "Global Firepower".

Уточняется, что самое большое количество боевых машин у Турции - 3,2 тыс.