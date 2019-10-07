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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

В США сравнили число танков у НАТО и России

, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]

В США сравнили число танков у НАТО и России
фото: сайт Минобороны РФ

Американские СМИ опубликовали материал, в котором отметили превосходство России перед НАТО по количеству бронированных боевых машин. Отмечается, что РФ обладает самым многочисленным парком, в котором танков в несколько раз больше, чем у стран-членов НАТО.

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Автор отмечает, что в арсенале Москвы примерно 22 тысячи танков, а у европейских стран, которые входят в НАТО только около 11 тысяч боевых машин. Однако вместе с США и Канадой количество танков составит 18 тыс., пишет издание "We Are The Mighty" со ссылкой на данные сайта "Global Firepower".

Уточняется, что самое большое количество боевых машин у Турции - 3,2 тыс.

БА

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