Мнение: в рижских больницах применяется эвтаназия

//В мире 13+

2 октября 2019, 14:06 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Латвийские СМИ облетело интервью профессора Рижского университета имени П. Страдыня Вентса Силиса, что в латвийских больницах, где лежат пациенты в терминальной стадии, применяется эвтаназия.

Профессор Силис считает, что если в Латвии эвтаназия не легализована, то это не значит, что ее нет.

«Это уголовно наказуемое деяние, поэтому я, конечно, никаких доказательств вам назвать не могу, у меня их просто нет. Никто не решается более широко обсуждать данную тему. Но в Латвии это реальность, и то обстоятельство, что мы отказываемся признавать это в законодательстве, извините, ничего не меняет. Есть те, кто хочет скорее умереть, и они это делают. И есть врачи, которые хотят им помочь»,- откровенно рассказал профессор.

Действительно ли можно столкнуться с нечто подобным в Латвии? Были ли такие случаи, после которых врач мог попасть на «скамью подсудимых»?

«Аргументы Недели» попросили прокомментировать данные вопросы латвийских врачей.

Вице-президент Общества врачей Латвии, экс-глава больнице им. П. Страдыня Марис Плявиньш: «Какая эвтаназия? Я много лет проработал в больнице им. П. Страдыня и не сталкивался с подобными вопросами. Правило врача – спасать до последнего пациента. Я не могу назвать ни одного случая, когда врач сознательно давал умереть пациенту, или выполнял его просьбу такого рода. Нет! На преступление врачи не пойдут».

Профессор, нейрохирург Игорь Аксикс: «Я долго возглавлял отделение нейрохирургии в больнице им. П. Страдыня. Я видел страдание людей, но ко мне не обращались с такой просьбой. Какой врач может согласиться на такое в Латвии? У меня нет таких знакомых врачей. Даже тогда, когда у человека практически нет шансов и его родные хотят забрать домой, то мы консультируем их, рекомендуем лекарства, хосписы. До последнего стараемся облегчить состояние пациентов».

Директор 2 рижской больнице Янис Петронис: «Глупость какая. Никто официально такого не сделает. В моей больнице – точно! Если говорить об эвтаназии, то тут сложно… Я видел, в каких муках уходили люди. Страшно. Иногда кажется, что лучше бы скорее его мучения закончились. Но я никогда не пойду на эвтаназию. Нет. Господь только знает день и час ухода человека. А дело врачей – спасать».