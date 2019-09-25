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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Те, кто купит или скачает книгу Эдварда Сноудена, попадёт в чёрный список США

, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

Любители шпионской литературы, которые купят или скачают в Интернете мемуары бывшего агента ЦРУ и АНБ США Эдварда Сноудена, попадут в «чёрный список» американских спецслужб. В русском переводе книга называется «Личное дело».

Об этом на днях предупредил сам Сноуден. К нему власти США после выхода в свет мемуаров предъявили судебный иск. Ведь он не получил разрешения на публикацию от
своих бывших работодателей Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности США. Таковы американские законы. Кстати, все доходы от продажи мемуаров бывшего агента спецслужб по решению суда могут быть конфискованы. А гонорары Сноудена за книгу, говорят, рекордные. Ведь запретный плод сладок.

Этой осенью бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что ещё в 2013 г. попросил убежище во Франции. И сейчас он хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эммануэль Макрон его предоставил. При этом бывший сотрудник спецслужб США отметил, что «самое печальное» в его истории то, что «единственное место, где он может говорить свободно, – это не Европа, а Россия».

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанёс серьёзный ущерб интересам национальной безопасности.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

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