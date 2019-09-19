В Минске запретили билборд из-за вышиванки

//В мире 13+

19 сентября 2019, 17:19 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот странички с запрещенной в минском метро рекламой

В минском метро запретили размещать рекламу компании, рекламирующей кино на белорусском языке. Об этом сообщают белорусские СМИ.

На плакате был схематически изображен главный герой фильма «Форест Гамп». Чуть выше его цитата: «Жизнь — как коробка шоколадных конфет». Она переведена на белорусский язык. Внизу пояснение: «Смотри кино на белорусском».

Билборд планировалось разместить на эскалаторе в минском метро. Однако там плакат не утвердили. Претензии появились к слогану, а также к вышиванке, которую пририсовал Форесту Гампу дизайнер. Лозунг потребовали изменить, а вышиванку убрать.