Экология сплотит человечество под знаменем глобализации

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17 сентября 2019, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

Приход к власти во Франции Эммануэля Макрона – результат отторжения прежних элит на фоне последствий глобализации. Он выступает за «счастливую» глобализацию, которая не углубляет контрасты и неравенство, а стимулирует производство. Ультралиберализм по-американски показал ограниченность. Экология вышла на первый план, как способ расширить взаимозависимость и сплотить человечество.



Как считает руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН, доктор исторических наук, долгое время работавший в Посольстве во Франции Юрий Рубинский, сегодня Франция предлагает новый проект мироустройства.



Макрон стремится поддержать хорошие отношения с Трампом, но и стать главным спасателем ЕС. Перед лицом США, КНР и РФ Европа остается крупным игроком, только модернизировав структуры в сфере безопасности. Пока политическая карьера Меркель подходит к концу, Лондон − на пороге выхода из ЕС, России стоит сделать ставку на диалог с Францией – с постоянным членом СБ ООН и ядерного клуба. Только Великобритания и Франция обладают в Европе ядерным оружием. И после выхода из ЕС Великобритании Франция останется единственной в Европе страной, имеющей ядерный арсенал.



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