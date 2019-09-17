Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Экология сплотит человечество под знаменем глобализации

Экология сплотит человечество под знаменем глобализации

17 сентября 2019, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

Приход к власти во Франции Эммануэля Макрона – результат отторжения прежних элит на фоне последствий глобализации. Он выступает за «счастливую» глобализацию, которая не углубляет контрасты и неравенство, а стимулирует производство. Ультралиберализм по-американски показал ограниченность. Экология вышла на первый план, как способ расширить взаимозависимость и сплотить человечество.

Как считает  руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН, доктор исторических наук, долгое время работавший в Посольстве во Франции Юрий Рубинский, сегодня Франция предлагает новый проект мироустройства.

Макрон стремится поддержать хорошие отношения с Трампом, но и стать главным спасателем ЕС. Перед лицом США, КНР и РФ Европа остается крупным игроком, только модернизировав структуры в сфере безопасности. Пока политическая карьера Меркель подходит к концу, Лондон − на пороге выхода из ЕС, России стоит сделать ставку на диалог с Францией – с постоянным членом СБ ООН и ядерного клуба. Только Великобритания и Франция обладают в Европе ядерным оружием. И после выхода из ЕС Великобритании Франция останется единственной в Европе страной, имеющей ядерный арсенал.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью "Аргументам недели".

ПВ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В октябре 2018 года Генпрокуратура Латвии завершила начатый в 2006 году уголовный процесс о возможном участии авиатора Херберта Цукурса в уничтожении евреев. Данный факт…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

СМИ узнали, что актриса Анастасия Заворотнюк в Германии перенесла трепанацию черепа. Во время операции ей удалили опухоль. В Германии Заворотнюк лечилась в апреле и после…

//новости ан

Не все родственники режиссера Федора Бондарчука смогут приехать в Санкт-Петербург на его свадьбу с Паулиной Андреевой. Петербург - родина возлюбленной Бондарчука. Cвадьбу…

//новости ан

Актер и режиссер Кирилл Плетнев знает о новых отношениях бывшей жены Нино Нинидзе. "Это ее жизнь, она — свободный человек", - отреагировал на роман Нино Нинидзе…

//новости ан