Владимир Зеленский рассчитывает в ближайшее время обсудить с президентом России Владимиром Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).

Меркель сообщила о подготовке Германией и Францией «нормандской встречи» в Париже

В четверг, 12 сентября, в Киеве состоялась встреча украинского президента с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

На брифинге по итогам встречи Зеленский заявил: "Я думаю, что в ближайшее время будет контакт с президентом Российской Федерации по поводу сроков проведения встречи в "нормандском формате", - передает РИА Новости.

Саммит "нормандской четверки", вероятно, состоится до конца октября. В Госдуме считают, что происходящее в последнее время в двусторонних отношениях Украины и России делает саммит более осязаемым.