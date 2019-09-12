Зеленский надеется обсудить с Путиным переговоры в "нормандском формате"
12 сентября 2019, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Зеленский рассчитывает в ближайшее время обсудить с президентом России Владимиром Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).
В четверг, 12 сентября, в Киеве состоялась встреча украинского президента с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
На брифинге по итогам встречи Зеленский заявил: "Я думаю, что в ближайшее время будет контакт с президентом Российской Федерации по поводу сроков проведения встречи в "нормандском формате", - передает РИА Новости.
Саммит "нормандской четверки", вероятно, состоится до конца октября. В Госдуме считают, что происходящее в последнее время в двусторонних отношениях Украины и России делает саммит более осязаемым.