Источники: Саммит «нормандской четверки» состоится до конца октября

Саммитт «нормандской четверки», вероятно, состоится до конца октября. В Госдуме считают, что происходящее в последнее время в двусторонних отношениях Украинв и России делает саммит более осязаемым.

Представители Владимира Зеленского назвали дату встречи "нормандской четвёрки"

Источники газеты «Известия», знакомые с ходом переговоров, отмечают, что все стороны признают снижение интенсивности обстрелов на линии соприкосновения в Донбассе, а состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной создает позитивный фон для конструктивного диалога.

Возвращение заключенных напрямую не связано с Минскими соглашениями, но факт успешного завершения этого процесса говорит о том, что президент Украины Владимир Зеленский способен выполнять обещания.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что с Зеленским можно договариваться и принимать важные решения.

Конкретная дата проведения встречи в «нормандском формате» еще не согласована.

Истчоники отметили, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о проведении саммита в Париже уже в сентябре, несколько преждевременные.