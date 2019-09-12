ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в отношении 170 граждан и 44 юридических лиц

Европейский союз продлил индивидуальные санкции в отношении России. Среди ограничений - заморозка активов и ограничения на поездки. Санкции, на данный момент, введены в отношении 170 физических и 44 юридических лиц. Евросоюз продлил ограничения на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года.

Латвийский политик может отменить санкции против России

Решение о продлении антироссийских санкций опубликовал Совет ЕС, - сообщает RT.

Постпреды стран Евросоюза ранее согласовали документ о продлении санкций против России на полгода.

Два дня назад США объявили о введении санкций в отношении двух высокопоставленных сотрудников Следственного комитета по Сургуту. Под санкции подпали руководитель СК в Сургуте Владимир Ермолаев и старший следователь Степан Ткач. Им и их ближайшим родственникам запрещен въезд в США. Американцы обвиняют их в коррупции и нарушении прав человека.