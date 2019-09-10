США ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета

Госдеп США объявил о введении санкций против двух высокопоставленных сотрудников Следственного комитета по Сургуту. Американцы обвиняют их в коррупции, а также нарушении прав человека.

В частности, под санкции подпали руководитель СК в Сургуте Владимир Ермолаев и старший следователь Степан Ткач. Им и их ближайшим родственникам запрещен въезд в Соединенные штаты Америки, передает во вторник RT.

В сообщении Госдепа указано на наличие у ведомства достоверной информации, что Ермолаев и Ткач причастны к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению с членами религиозной организации.