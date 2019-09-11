Алексей Пушков прокомментировал решение Трампа снять своего советника по нацбезопасности Болтона

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил решение президента США Дональда Трампа отправить в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. По оценке российского политика, "отставка Болтона скорее на пользу, чем во вред дипломатии".

Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона

Дональд Трамп 10 сентября отправил своего советника по нацбезопасности в отставку Джона Болтона из-за несогласия со многими его предложениями.

"После отставки Болтона более вероятна встреча между Трампом и главой Ирана Рухани на ГА ООН, чему противился Болтон. Возможность такой встречи безо всяких условий со стороны президента США подтвердил госсекретарь Помпео. Отставка Болтона скорее на пользу, чем во вред дипломатии", - убежден Алексей Пушков.

Стало известно, что место Болтона в ближайшее время займёт Чарли Каппермен.