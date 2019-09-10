Кто станет новым советником Трампа по нацбезопасности?

В Белом доме рассказали, кто заменит покинувшего должность советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Сообщается, что исполняющим обязанности советника по национальной безопасности станет заместитель Болтона.

Стало известно, что место Болтона в ближайшее время займёт Чарли Каппермен. Заместитель пресс-секретаря главы Соединённых Штатов Хоган Гидли подчеркнул, что Дональд Трамп отстранил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона из-за серьёзных разногласий и несоответствии во взглядах на многие вопросы, передаёт ТАСС. «Речь идет не о каком-то одном вопросе, у них просто не сходились взгляды по многим вопросам», - отметил Гидли.