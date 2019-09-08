Пушков прокомментировал признание грузинской певицы Нино Катамадзе в любви к россиянам: "... тоска по российским гонорарам".
8 сентября 2019, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]
Сенатор Алексей Пушков назвал "лицемерием" признание грузинской исполнительницы Нино Катамадзе в любви к российским зрителям. По мнению политика, у Катамадзе "ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам".
После волны протестов в Грузии исполнительница джаза заявила от отмене концерта в Москве, который был запланирован на март 2020 года. Певица вообще отказалась выступать в России.
И вдруг Нино Катамадзе в эфире украинского канала призналась, что любит своих российских слушателей.
"Сперва Катамадзе страшно оправдывалась, что вообще пела в России, которую терпеть не может и считает врагом; затем заявила, что петь у нас никогда больше не будет. А тут вдруг вспомнила, как любит российских зрителей. Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам", - написал в Твиттер Алексей Пушков.
Напомним, Катамадзе 22 июня выступала в Москве на джазовом фестивале.
Певица написала в Facebook: "Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!" Певица поддерживает требование митингующих об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии.
В Грузии раскритиковали Нино Катамадзе после ее выступления на фестивале "Усадьба Jazz", отметив, что концерт состоялся вскоре после жесткого разгона антироссийского митинга 20 июня в Тбилиси.