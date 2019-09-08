Сенатор Алексей Пушков назвал "лицемерием" признание грузинской исполнительницы Нино Катамадзе в любви к российским зрителям. По мнению политика, у Катамадзе "ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам".

Отказавшаяся выступать в России грузинская певица призналась в любви к россиянам

После волны протестов в Грузии исполнительница джаза заявила от отмене концерта в Москве, который был запланирован на март 2020 года. Певица вообще отказалась выступать в России.

И вдруг Нино Катамадзе в эфире украинского канала призналась, что любит своих российских слушателей.

"Сперва Катамадзе страшно оправдывалась, что вообще пела в России, которую терпеть не может и считает врагом; затем заявила, что петь у нас никогда больше не будет. А тут вдруг вспомнила, как любит российских зрителей. Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам", - написал в Твиттер Алексей Пушков.

Напомним, Катамадзе 22 июня выступала в Москве на джазовом фестивале.

Певица написала в Facebook: "Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!" Певица поддерживает требование митингующих об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии.

В Грузии раскритиковали Нино Катамадзе после ее выступления на фестивале "Усадьба Jazz", отметив, что концерт состоялся вскоре после жесткого разгона антироссийского митинга 20 июня в Тбилиси.