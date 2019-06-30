Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России. Артистка поддержала протестующих в Тбилиси. Катамадзе 22 июня выступала в Москве на джазовом фестивале.

Певица написала в Facebook: "Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!" Певица поддерживает требование митингующих об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии.

В Грузии раскриковали Нино Катамадзе после ее выступления на фестивале "Усадьба Jazz", отметив, что концерт состоялся вскоре после жесткого разгона антироссийского митинга 20 июня в Тбилиси.

В Тбилиси в тот день начались многотысячные акции протеста, которые были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и тем, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек.