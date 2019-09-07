Источник рассказал, как Елизавета II запоминает всех людей на больших приемах

Каждый год королева Великобритании Елизавета II встречает тысячи людей на официальных мероприятиях. Стало известно, как глава семьи монархов запоминает, чем занимается тот или иной человек.

По словам британской детской писательницы Джулии Дональдсон, которая получала из рук Елизаветы II награду, рассказала, как королеве удается запоминать род деятельности присутствущих на мероприятии. По словам женщины, монаршая особа лично просматривает краткую биографию человека, с которым ей предстоит встретиться, и выделяет два слова, которые наиболее полно характеризуют его, передает woman.ru.

В частности, при встрече с Дональдсон Елизавета II воскликнула: "О, значит, вы писательница и очень популярна!"