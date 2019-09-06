Что останется от Польши в случае Третьей мировой войны?

Польская идея фикс – раздербанить Российскую империю, что в Смутные времена, что вместе с Наполеоном, что с Гитлером. Сегодня мечтают сделать это вместе с американцами.



Как только нынешние руководители этой страны не обгадили Россию и наших руководителей! Начиная со Сталина и кончая Путиным. У нас и самих к ним много вопросов, но мы с ними и сами разберёмся. А вот тем же полякам пора бы уже проявить настоящую принципиальность. Если кровавый Сталин увеличил территорию довоенной Польши на треть – это Силезия, Померания, огромный кусок Балтийского побережья – то и верните эти территории Чехии и Германии! Разве можно пользоваться милостью Сталина и проклинать его направо-налево? Если для польского руководства можно, значит, и цена их проклятий в адрес Сталина равна нулю.



Что касается итогов разного рода больших войн. Часто их развязывают задиры в надежде отгрызть от великих держав хотя бы мелочь. Вот и сегодня Польша пытается стравить европейские государства, как и в 30-е годы прошлого века. В финальной стадии подобных интриг такие страны теряют всё.



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