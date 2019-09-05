Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах достигло уже 20 человек. Об этом сегодня сообщила газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны Дюэйна Сэндса.

По его словам, среди погибших - 17 жителей острова Абакос, еще трое - являлись жителями острова Гранд-Багам. Глава Минздрава заявил, что в ходе поисково-спасательных работ число жертв будет только расти.

Ранее "Аргументы Недели" сообщали о семи погибших в результате разгула стихии. Также отметим, что в настоящий момент все еще устанавливается точное количество местных жителей, являющихся пропавшими без вести.