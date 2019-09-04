Премьер-министр Багамских островов Хьюберт Миннис сделал неутешительное заявление. Согласно последней информации осведомленных источников, число жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло семи человек.

Местные власти, однако, полагают, что данная цифра не является окончательной, передает утром в среду, 4 сентября, ФБА "Экономика сегодня".

Миннис сообщил, что количество погибших увеличилось после того, как еще два человека скончались в одной из больниц, сообщает телеканал ZNS Bahamas. В настоящий момент устанавливается, сколько местных жителей являются пропавшими без вести.