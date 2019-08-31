Пригожин подозревает, что у Кикабидзе, критикующего российскую политику, начался старческий маразм

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин возмутился заявлениям певца и актера Вахтанга Кикибидзе о российской политике и подозревает, что у 80-летнего артиста начался старческий маразм. Пригожин напомнил, что Кикабидзе - крёстный его дочери.

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В интервью грузинским СМИ Вахтан Кикабидзе заявил, что Россия суйчас пытается "восстановить Советский Союз", и он хотел бы разрушить российскую власть, но не может действовать в одиночку.

"Я возмущён и негодую. Его высказывания оскорбляют целый народ... Я бы первый пошёл на фронт, если бы он попытался что-то разрушить. Так нельзя говорить", - говорит Пригожин. Он сказал в интервью радио "Говорит Москва": "Это старческий маразм".

По словам продюсера, раньше Кикабидзе супруга держала в узде. "И я его сдерживал, чтобы он не выпивал, по-отечески к нему относился… Его комментарии вызывают у меня шок. Человеку уже 80 лет", - отметил Пригожин.

"Мы познакомились во время войны в Грузии. Ему Россия протянула руку. Я был его продюсером, у него жизнь наладилась, его никто не прогонял. За что он нас ненавидит?" - возмущается Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что Вахтанг Кикабидзе добился славы благодаря СССР и России.

Вахтанг Кикабидзе в очередной раз опроверг информацию о своих выступлениях в России.