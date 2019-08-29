Кикабидзе заявил, что гордость не позволит грузинским артистам выступать в России

Грузинский певец и актёр Вахтанг Кикабидзе в очередной раз опроверг информацию о своих выступлениях в России. «Как ты можешь пойти и петь тем, кто тебя бьет?» - заявил артист.

Кикабидзе признался, что очень любит россиян, однако он не одобряет политику российского правительства. По его словам, никто из грузинских артистов, имеющих гордость, не поедет с гастролями в Россию, передаёт Lenta.Ru.

«Если бы я мог, я бы там все разрушил, но что я могу сделать один? Требуется много времени, чтобы сломать советский менталитет, но им придется с этим смириться, а фашизм окончательно рухнет», - сказал Кикабидзе.