Макрон поправил сотрудника СМИ, спутавшего главу Ирана с вождем индейцев

Лидер Франции Эммануэль Макрон в рамках пресс-конференции на полях саммита G7 поправил журналиста, который перепутал имена главы Ирана Хасана Роухани и вождя индейцев каяпо Раони Метуктире.

Один из сотрудников СМИ отметил, что на саммит прибыл иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, а также на мероприятие в Биарриц приехал вождь Роухани (на французском произносится "Роани"). Журналист поинтересовался, может ли Макрон подтвердить данную информацию.

Французский президент с улыбкой поправил репортера, сообщив, что вождя зовут Раони. Политик также напомнил, что Роани (имеется в виду Хасан Роухани) – это "тоже шеф, но не тот, что приехал на саммит". Макрон подчеркнул, что вождь индейцев каяпо прибыл во Францию по приглашению неправительственных организаций, а не какой-либо из стран-участниц "Большой семерки", передает РИА "Новости"