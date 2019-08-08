Почему всё-таки США и Россия отменили ядерный договор?

2 августа 2019 года после тяжёлой и продолжительной болезни прекратил существование советско-американский Договор 1987 г. о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На могилке покойного, который, несмотря на свой сложный характер, приносил в своё время немало пользы, стоит написать эпитафию.



Когда ДРСМД был подписан, он был выгоден обеим сторонам уже тем, что сильно снижал уровень напряжённости и вероятность внезапного начала войны. Хотя по нему СССР уничтожал намного больше ракет, чем США, и намного больше, чем был должен.



Но время шло, и России ДРСМД становился всё менее нужен, потому что угроз вокруг страны меньше не становилось, а Стратегические ядерные силы (СЯС) не годились для решения всех задач. Тактическое ядерное оружие в основном находилось на низких степенях готовности и хранилось в арсеналах. В нулевых годах американцам, как сообщает ряд источников, даже делались неофициальные предложения пересмотреть условия ДРСМД или вовсе его отменить. Но тогда американцы не считали нужным это делать.



Но вот теперь Вашингтону приспичило – он вышел из договора под достаточно сомнительным предлогом. Конечно, стороны и ранее регулярно обвиняли друг друга в его нарушениях, но это носило характер дипломатической пикировки. Сейчас США обвинили Россию в том, чего не смогли бы доказать никак, причём обвинения в свой адрес они проигнорировали.



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