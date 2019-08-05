Положит ли военное сотрудничество России с Китаем начало военному альянсу?

Первое совместное патрулирование дальней авиацией РФ и КНР, состоявшееся 23 июля на Дальнем Востоке, вызвало резкую реакцию южнокорейцев, что объясняется внутренними скандалами, связанными с армией страны и попыткой реабилитировать её реноме в глазах общества.



Есть и ещё одна причина – страны, имеющие с КНР территориальные вопросы, почувствовали, как под ними загорается земля. Им только ещё русских бомбардировщиков, летящих крыло к крылу с китайскими под совместным эскортом истребителей, не хватало.



Это был своего рода тест-драйв. Дело в том, что такие совместные патрулирования предусмотрены готовящимся Соглашением о военном сотрудничестве, и теперь они будут проходить часто. Возможно, не только в Восточной Азии и над Тихим океаном. В данном регионе такие полёты идут в подкрепление позиции именно китайцев, на стороне которых теперь «боевая нация» (так называют в Поднебесной Россию). Если наши страны ещё отработают совместную дозаправку и эскортирование по зонам в разных регионах мира – это здорово прибавит силы и нашей авиации, и китайской. Говорят, что соглашение даже предусматривает информационное объединение систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН) двух держав. И даже помощь России Китаю в создании полноценной подобной системы вместо посредственной нынешней.



При этом Россия и Китай заявляют, что не планируют создания военного альянса. Но всё происходящее сильно напоминает гражданский брак, отличающийся от настоящего лишь отсутствием штампа в паспортах. Во всяком случае, всё идёт именно к такой схеме отношений.



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