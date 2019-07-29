Порошенко сбежал из Украины?

Бывший президент Украины покинул территорию страны. Украинским СМИ политик рассказал о том, что поехал на отдых. Однако обстоятельства отъезда таковы, что больше похоже на побег. Порошенко улетел отдыхать в другую страну без охраны

Как ранее писали АН, они улетели в Стамбул, разделившись. Часть семьи Порошенко вылетела в середине прошлой недели. Сам Порошенко присоединился к ним накануне. Публично заявлено о том, что экс-глава Украины отправился на отдых. Этот выезд по частям кажется необычным.

Подозрительным кажется еще одно обстоятельство отъезда. По украинским законам ушедшим в отставку лидерам государства положена пожизненная охрана. Однако появилась информация о том, что Порошенко поехал без охраны. Он написал заявление об отказе от нее.

На прошлой неделе Порошенко был в центре криминально политической хроники Киева. Сначала его вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о махинациях при продаже завода «Кузница на Рыбальском». Позднее появилась другая новость. Суд обязал СБУ возбудить уголовное дело против бывшего президента Украины. Его обвинили в захвате власти.