Суд обязал СБУ возбудить дело против Порошенко по факту захвата власти
26 июля 2019, 18:26 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Украинскую контрразведку обязали возбудить уголовное дело против бывшего президента Украины. Его обвиняют в захвате власти. Об этом сообщают украинские массмедиа.
Решение суда было мотивировано доводами, изложенными в исковом заявлении. Имя автора не разглашается. 11 июня заявитель обратился в СБУ. В своем заявлении он обвинил Порошенко в узурпации власти.
Кроме того, в заявлении сформулированы обвинения в адрес членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Утверждается, что они провели конкурсы на занятие должностей не в рамках правового поля.
Шевченковский районный суд Киева жалобу удовлетворил. Это обязывает СБУ открыть уголовное делопроизводство против Петра Порошенко.