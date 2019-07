"Мисс Мичиган-2019" Кэти Чжу должна была поехать в Лас-Вегас, чтобы принять участие в конкурсе на звание "Мисс Америка", однако ее планы нарушила собственная страничка в соцсети Twitter.

Организаторы конкурса лишили девушку титула за "оскорбительные" посты и объяснили, что считают публикации Чжу "бесчувственными и неуместными". Однако о каких именно записях идет речь, они не уточнили.

"Они лишили меня титула "Мисс Мичиган" из-за моего отказа примерить хиджаб в 2018 году, моего твита об убийствах темнокожих и "бесчувственных" статистических твитах", - пожаловалась девушка своим подписчикам в соцсети.

Она также опубликовала скриншот письма от организаторов, в котором поясняется, что ее поведение нарушает правила конкурса, и собственный ответ, в котором, среди прочего, отмечает, что собирается предать всю эту историю огласке.





Miss World America's State/National/Chief Director accused me of being racist, Islamaphobic, and insensitive.



They stripped me of my Miss Michigan title due to my refusal to try on a hijab in 2018, my tweet about black on black gun violence, and "insensitive" statistical tweets. pic.twitter.com/K1Btho0Pgq