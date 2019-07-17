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Что значит: жарко, как в Ташкенте? Это сколько?

17 июля 2019, 20:55 [ «Аргументы Недели» ]

Что значит: жарко, как в Ташкенте? Это сколько?

Июльский циклон из Ирана принёс на территорию Узбекистана изнуряющую жару. Как уже писали "Аргументы недели", местами на территории республики температура воздуха на солнце достигает 60-70 градусов.

Однако официальные узбекские метеорологи отказываются признавать температуру выше 45 градусов. Поэтому собственный корреспондент "Аргументов недели" в Ташкенте решил опросить жителей, как они переносят жару и сколько ещё смогут вытерпеть.

В понедельник в 7.30 утра термометр показывает +31 градус. Во вторник в это же время 28 градусов жары. Это только раннее утро. Подобные пиковые температуры будут продолжаться в республике до 5 августа. В полдень от раскалённого асфальта в центре города Ташкента исходит мираж, как в песне популярной группы "Ялла". На нём можно жарить яичницу.

Узгидромет скрывает реальные температуры. По ощущению на солнце в Ташкенте было далеко не +45.  За последний месяц в 3-4 раза увеличились продажи мороженого и воды. Проходящие мимо молодые жительницы столицы Узбекистана объяснили корреспонденту, что значит по их понятию жарко - это когда на тебя как из фена дует. По их ощущению температура выше 60 градусов на солнце, да и термометр на остановке показывал +61. Даже Интернет плохо работает в такую погоду.

Мужчина средних лет признался в интервью, что относительно нормально переносит температуру в +50 градусов. И она в Ташкенте была.

К разговору присоединяется молодой житель города, который сравнил жару в Узбекистане и в Индии, где он побывал недавно. Так вот, в Ташкенте так называемая сухая жара, она и переносится легче, а вот в Индии уже при +30 очень трудно дышать из-за близости океана и повышенной влажности воздуха. В качестве спасения от палящего зноя практически все респонденты сказали, что прячутся в тени, под кондиционером или в брызгах фонтанов. И, действительно, в этом году в Ташкенте пожарче, говорят горожане.

В 13.30 дня на центральной улице Ташкента, так называемом Бродвее, практически никого нет. Даже привычных автобусов с туристами не видно. Все скрываются от жары до 16-17 часов, когда постепенно начнут выползать на улицу. Здесь всё горячее: пиво, водка, самса, плов. Для тех, кто хочет прогреть свои косточки - самое оно, тем более, что и гостеприимство здесь тоже горячее.

В ташкентском ордена Ленина метрополитене система вентиляции и кондиционирования работает на пределе, пытаясь поддерживать температуру  в 23 градуса, хотя обычно она должна составлять +18. Вот что значит жарко, как в Ташкенте.

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