Как США накажут Турцию за покупку С-400?

Турция стала первой страной НАТО, купившей С-400. Теперь американцам надо или переходить к действиям, или же сдавать назад, что приведёт к потере лица и имиджа. Эрдоган, по сути, попросту наплевал на все американские посулы и угрозы.



Начала поставок системы в Турцию ждали практически все, кроме узкой группы верующих в то, что в последний момент Вашингтону удастся отговорить турок.



Первую основную позиция для зенитно-ракетного дивизиона С-400 расположили под Анкарой. Это вполне естественно – Эрдоган хочет сначала прикрыть столицу.

Второй дивизион, вероятно, прикроет Стамбул – крупнейший город, промышленный и финансовый центр страны. Третий может быть размещён в европейской части Турции, для прикрытия её от греческих «заклятых друзей» по НАТО. А вот четвёртый, скорее всего, турки поставят в юго-восточной части Анатолии для прикрытия «Республики Северного Кипра», морских трасс и, главное, районов геологоразведочного бурения на шельфе Северного Кипра, проводимого турками.



По политическим причинам Эрдогану кровь из носу нужны были первые поставки С-400 именно в трёхлетнюю годовщину подавления путча.



Американцы уже давно пообещали туркам санкции за покупку С-400, но это

ни к чему не привело. Теперь же интересно, исполнят ли США свою угрозу выкинуть Турцию из программы злосчастного F-35 или нет. Ведь тогда она перестанет быть не только покупателем этого самолёта, но и участником программы разработки и производства. Что, кстати, ударит по самой программе, срокам реализации и цене – турки делали немало пусть не самых сложных и высокотехнологичных, но нужных узлов и агрегатов. Причём недорого.



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