Меркель вновь пришлось прослушать гимн сидя

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду во вторник, 16 июля, сидя слушали гимны стран перед переговорами в Берлине. Трансляцию вел немецкий телеканал n-tv. В правительстве Германии рассказали о состоянии здоровья Меркель

Для политиков перед красной дорожкой установили небольшой подиум со стульями. Подобное изменение протокола, когда главы правительств сидят во время исполнения гимнов, происходит в Берлине в июле уже во второй раз.

Первый раз канцлер села на стул во время прослушивания гимна на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен 11 июля. Обычно главы государств слушают гимн стоя, однако протокол церемонии изменили перед началом.

Журналисты предположили, что всему виной - здоровье Меркель. Напомним, первые признаки плохого самочувствия канцлера появились в июне: в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Меркель начало заметно трясти.

Как ранее писали АН, руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке, проанализировав имеющиеся данные о приступах дрожи канцлера ФРГ Ангелы Меркель, рассказал о возможном диагнозе политика.